МВД закончило следствие по закупке "скорых" правительством Тимошенко

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Главное следственное управление МВД закончило досудебное следствие по уголовному делу относительно завладевания государственными средствами при закупке в 2009 году реанимобилей правительством Юлии Тимошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Речь идет о закупке "скорых", которые на тот момент уже три года находились в пользовании.



4 февраля по этому делу был взят под стражу бывший заместитель начальника Департамента материально-технического обеспечения Министерства чрезвычайных ситуаций.



Дело было возбуждено в июне 2010 года по факту завладевания бюджетными средствами в особо крупных размерах путем допущения злоупотреблений соучредителями одного из ООО, а также через злоупотребление своим служебным положением нескольких должностных лиц МЧС.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.



На сегодня обвиняемым, которые в составе организованной группы завладели средствами государственного бюджета в сумме свыше 33 млн грн, объявили об окончании досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.



Напомним, что в апреле Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о ввозе в Украину 1000 автомобилей Opel Combo под видом машин скорой помощи во времена премьерства Юлии Тимошенко.