Итальянские пограничники нашли 25 мёртвых нелегалов

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Неподалеку от итальянского острова Лампедуза береговая охрана перехватила сегодня утром судно с беженцами из Африки. 271 пассажир, в том числе 21 ребенок, были эвакуированы стражами порядка, сообщает EuroNews.

В трюме судна полиция обнаружила тела 25 молодых мужчин, возможно, погибших от удушья. Полиция считает, что смерть могла наступить из-за того, что судно не было оборудовано для перевозки людей, его хозяева пытались скрыть факт незаконного трафика и делали потайные помещения как можно более герметичными.

С начала года опасное путешествие из Туниса и Ливии в направлении Мальты и Лампедузы предприняли несколько десятков тысяч человек.

Сегодня же по данным Риа Новости 35 человек, в том числе 20 сотрудников правоохранительных органов, получили ранения в результате столкновений полиции с иммигрантами, размещенными в центре временного содержания в южной итальянской области Апулия, сообщают местные СМИ.

По данным агентства, около ста иммигрантов, вооруженные камнями и железными прутьями, утром в понедельник заблокировали автомагистраль и железную дорогу, требуя ускорить выдачу им документов и признать их статус беженцев.

К месту проведения акции были стянуты сотрудники органов правопорядка, которые попытались успокоить протестующих. Вскоре ситуация переросла в столкновения, в результате которых пострадали около 20 полицейских и 15 иммигрантов.

фото: adnkronos.com