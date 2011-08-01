Суд отказался освободить Иващенко

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Печерский районный суд Киева отклонил как безосновательное ходатайство адвокатов бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко, который уже почти год находится в следственном изоляторе, об изменении меры пресечения, и оставил его под арестом.

Как передает УНИАН, такое решение приняла сегодня коллегия судей Печерского райсуда Киева во главе с судьей Сергеем Вовком.

Также судьи объявили перерыв в слушании дела Иващенко до 10:30 4 августа.

Напомним, сегодня адвокаты Иващенко в который раз просили Печерский районный суду Киева изменить меру пресечения их подзащитному с ареста подпиской о невыезде.

Защитники мотивировали свое ходатайство ухудшением состояния здоровья Иващенко и выявлением врачами ряда новых болезней, а также обострением хронических.

Как сообщалось ранее, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против Валерия Иващенко. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

Иващенко и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.