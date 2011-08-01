У Волги говорят, что из-за его болезни в СИЗО дважды вызывали "скорую"

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У экс-главы Госфинуслуг Василия Волги в СИЗО случился рецидив давней болезни. Об этом перед началом судебного заседания по делу Волги в понедельник сообщил его адвокат Олег Король, пишет "Украинская правда".



"Проблема связана с давней операции, которую ему делали на позвоночнике. Сейчас у него, очевидно, рецидив. Ходить он не может, по крайней мере, я его в пятницу видел именно в таком виде", - отметил адвокат.



Король пожаловался, что правоохранители СИЗО СБУ, где содержится Волга, не допускают к обвиняемому защитника.



По словам Короля, правоохранители применили к нему физическую силу со стороны, в результате чего был он "выброшен из здания, в то время как Волгу бросили на носилки и понесли в неизвестном направлении".



В то же время, по информации издания Gazeta.ua, Волге уже дважды вызывали скорую: врачи настаивали на госпитализации, однако правоохранители им отказали.



По словам адвоката, десятидневный срок содержания Волги в СИЗО в качестве подозреваемого истек и, поскольку обвинение ему не предъявлено, Волгу должны освободить, однако до сих пор этого не сделано.



Напомним, Волга задержан по подозрению в полумиллионной взятке и будет в СИЗО 2 месяца.