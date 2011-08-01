ООН обвинила Ливан в провокации на границе с Израилем (ФОТО)

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Представители миротворческого контингента ООН в южном Ливане (UNFIL), изучившие обстоятельства утренней перестрелки на границе с Израилем, заявили, что вооруженный инцидент спровоцировали ливанцы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на израильские СМИ.

Напомним, израильские и ливанские военнослужащие утром 1 августа вступили в перестрелку на линии разграничения двух стран.

В перестрелке никто не пострадал. Обе стороны заявили о провокации со стороны соседей.



Согласно выводам комиссии контингента ООН, израильские военнослужащие не переходили линию разграничения с Ливаном, и ливанцы открыли по ним огонь безо всякой видимой причины.



В то же время газета "Гаарец" пишет, что президент Ливана Мишель Сулейман обвинил Израиль в "очередной провокации" и возложил ответственность за произошедшее на соседнее государство. Он также похвалил военнослужащих своей страны за правильные и решительные действия. Согласно версии Бейрута, ливанцы открыли огонь по израильским военным, когда те пересекли границу.



В перестрелке, которая произошла на границе между двумя странами, никто не пострадал. Обе стороны заявили о провокации со стороны соседей.



К месту событий прибыли сотрудники UNFIL, которые после проверки обеих версий вынесли свое решение.

фото: israelnationalnews.com, ynetnews.com