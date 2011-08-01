Политолог: Если Тимошенко и попадет за решетку, то временно

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]Юрий Луценко больше, чем Юлия Тимошенко, рискует оказаться за решеткой. Об этом во время чата в «Главреде» заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Луценко больше рискует, потому что он менее известен на Западе и меньше защищен международной поддержкой», – отметил политолог.

Но и дело Тимошенко, и дело Луценко закончатся вынесением судебного приговора, убежден Фесенко. При этом он подчеркнул, что если Тимошенко и попадет за решетку, то лишь временно.

«Две наиболее популярные версии суда над Тимошенко – условный приговор или арест и потом амнистия», – считает эксперт.

С полной стенограммой чата с Владимиром Фесенко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.