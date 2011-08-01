Фесенко: Российско-украинской дружбе мешают имперские замашки РФ

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На данный момент в отношениях между Россией и Украиной наблюдается «охлаждение, грозящее перерасти в кризис», считает руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Об этом он заявил во время чата в «Главреде».

По мнению эксперта, дружеским отношениям Украины и России мешают имперские замашки РФ.

«Сейчас нас принуждают к вступлению в Таможенный союз. Может ли быть крепким союз по принуждению? Я сторонник формулы «3+1», то есть формирование партнерских отношений с Таможенным союзом, но без вступления в его состав», – отметил политолог. Это, по его словам, является одним из рецептов «нормальных дружеских отношений» между странами.

При этом проблема заключается в позиции России, которая не желает взаимовыгодного компромисса и принуждает Украину к членству в Таможенном Союзе, подчеркнул Фесенко.

С полной стенограммой чата с Владимиром Фесенко вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.