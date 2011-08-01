Винский дал показания в пользу Тимошенко

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После допроса Юрия Еханурова, длившегося пять часов, начался допрос экс-министра транспорта Иосифа Винского, который заявил, что директивы правительства в Москве были не нужны.

Винский изложил свою версию разговора на заседании правительства 19 января. «Турчинов сказал, что принятие решения необязательно, так как это вообще не является прерогативой правительства», - цитирует экс-министра Украинская правда.

На вопрос, необходимо ли наличие директив, Винский ответил: «Я знаю, что была директива. Я точно знаю, что на заседании Кабинета министров было сказано, что директивы не нужны».

Как известно, Юлия Тимошенко настаивает, что давала руководителям «Нафтогаза» не директивы, а личное поручение премьера.