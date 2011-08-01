На изучение дела адвокату Тимошенко выделили два дня

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В заседании Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело об обвинении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, объявлен перерыв до 10 часов утра 4 августа.

Как передает УНИАН, перерыв объявлен для предоставления новому защитнику Тимошенко Юрию Сухову времени на ознакомление с материалами дела.

В то же время Тимошенко и Сухов просили суд предоставить два месяца на ознакомление с делом.

Во время рассмотрения ходатайства Тимошенко также сообщила, что ее сторона будет настаивать, чтобы на заседании суда были продемонстрированы видеозаписи допросов свидетелей. По словам Тимошенко, в целом существует 147 часов таких записей.

Перед рассмотрением ходатайства суд допросил третьего за сегодняшний день свидетеля по делу - экс-министра образования и науки Ивана Вакарчука. В основном Вакарчук утверждал, что не помнит многих фактов, которые касаются этого дела.

Напомним, на сегодняшнем допросе в Печерском суде по делу Тимошенко экс-министр обороны Юрий Ехануров сказал, что директивы правительства относительно газовых соглашений обсуждались на заседании Кабмина.

фото: mair.in.ua