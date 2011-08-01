Египетская полиция разогнала манифестацию в Каире

Сотни военнослужащих и сотрудников полиции ворвались в понедельник на площадь Тахрир в центре Каира, разобрали баррикады и палатки протестующих. Большинство манифестантов разогнали, сообщает Риа новости.

После разгона протестующих на площади возобновилось автомобильное движение. Манифестанты скрылись от полиции и армии в близлежащей мечети.

Бессрочная акция с требованием реализации всех лозунгов революции 25 января стартовала на Тахрире 8 июля. Накануне большинство политических партий и движений объявили, что приостанавливают свое участие в ней в связи с началом 1 августа священного для мусульман месяца Рамадан.

В то же время, на площади остались несколько сотен активистов, не принадлежащих к каким-либо партиям, а также родственники погибших в событиях января-февраля этого года.