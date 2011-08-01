Путин пообещал похудеть и сесть с Медведевым на велосипед-тандем

Во время посещения молодежного форума «Селигер-2011» премьер-министр России Владимир Путин заинтересовался стендом движения «Сталь», на котором всем желающим предлагали попробовать прокатиться на велосипеде-тандеме. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

В частности Путин, как передает РИА Новости, с улыбкой сказал, что собирается опробовать велосипед вместе с президентом Дмитрием Медведевым.

Владимир Путин посетил также площадку под названием «Владимир Путин и здоровый образ жизни», где встретился с участниками смены форума «Беги за мной», посвященной здоровому образу жизни. Сто участников смены, которые приехали на «Селигер» ради борьбы с лишним весом, встали вместе с Путиным на весы, которые показали результат в 6,3 тонны. Молодые люди взяли на себя обязательство скинуть за год одну тонну, премьер присоединился к ним и пообещал похудеть на полкилограмма.

Во время беседы с участниками «Селигера» Путина спросили, есть ли у него желание баллотироваться в президенты в 2012 году. «Наступит время, и мы с вами посоветуемся, как быть дальше», - заявил российский премьер.

Форум «Селигер» проводится в Тверской области с 2005 года при поддержке российской провластной молодежной организации «Наши».