Конгресс США проголосовал за решение долговой проблемы

Члены Палаты представителей проголосовали за принятие согласованного в последний момент варианта решения долговой проблемы США.

Согласно принятому плану, максимально допустимый уровень государственного долга будет повышен на 2,4 трлн долларов при нынешнем уровне в 14,3 трлн долларов, передает Би-Би-Си.

В обмен исполнительная власть обязуется в течение 10 лет сократить бюджетные расходы.

В ходе голосования в палате представителей - нижней палате американского конгресса - законопроект поддержали 268 конгрессменов. Против был подан 161 голос.

Теперь сделку Белого дома с законодателями необходимо утвердить в Сенате, и США сможет избежать дефолта.

В воскресенье Белый дом договорился с законодателями о компромиссе, который поможет избежать дефолта США по государственным обязательствам.

Открывая в понедельник заседание сената, лидер демократического большинства Гарри Рид заявил, что в компромиссном варианте ни одна из сторон не получила того, чего хотела.