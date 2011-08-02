Табачник не смог вспомнить теорему Пифагора

Министр образования и науки Дмитрий Табачник не смог точно вспомнить теорему Пифагора.

Речь о теореме зашла в связи с тем, что, по данным Украинского центра оценивания качества образования, 30% нынешних абитуриентов не смогли правильно ее сформулировать («Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы»).

«Что касается теоремы Пифагора, попытаюсь вспомнить, хотя более тридцати лет назад закончил школу... Сумма квадратов катетов равна сумме квадрата гипотенузы. Но я не уверен в правильности своего ответа», - цитирует Табачника ТСН.

Как известно, Табачник по образованию историк. Весной 1986 года он закончил с отличием исторический факультет Киевского национального университета.