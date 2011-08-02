Мороз считает, что Рудьковский не интересен Партии регионов

Основатель и почетный председатель Социалистической партии Украины (СПУ) Александр Мороз подчеркивает, что он, в отличие от Николая Рудьковского, в вопросе руководства партией не интересуется точкой зрения власти, а также, что Рудьковский не представляет интереса для Партии регионов. Об этом он сказал в интервью Коммерсанту.

Отвечая на вопрос, в чем принципиальная разница между Морозом и Рудьковским и почему именно Мороз должен возглавить партию, основатель СПУ подчеркнул: «Потому что я в вопросе руководства партией руководствуюсь идейными принципами, программой и меня в данном случае не интересует точка зрения власти. Это меня меньше всего интересует, потому что я от власти и, скажем так, других политических сил не завишу. А Николай Николаевич, очевидно, руководствуется несколько иными принципами. Я об этом догадываюсь».

Касаясь вопроса, была ли действительно кандидатура Рудьковского согласована с руководством Партии регионов и государства, или это только фантазии его недоброжелателей, Мороз сказал: «Я думаю, что это не столько фантазии его недоброжелателей, сколько версия самого Николая. Потому что я не вижу, чтобы руководству Партии регионов Николай Рудьковский был чем-то интересен».

Напомним, ранее социалистам не удалось избрать главу партии. На должность лидера СПУ претендовали Александр Мороз и Николай Рудьковский. На съезде партии, который проходил в воскресенье, за Мороза проголосовали 166 делегатов, за Рудьковского - 162. Выборы были признаны несостоявшимися, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос. 14 августа состоится второй этап съезда.