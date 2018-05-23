Выход Украины из СНГ может ей стоить миллиардов долларов - Rzeczpospolita

Киев рассматривает вопрос о прекращении соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств. Этот шаг грозит украинской экономике миллиардными потерями, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Подписанное 8 декабря 1991 года президентом Украины Леонидом Кравчуком, лидером России Борисом Ельциным и председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем, Беловежское соглашение означало крах Советского Союза. СНГ было основано для определения принципов сотрудничества нескольких новых стран, появившихся на карте мира.

Речь идет не только об условиях экономического и правового сотрудничества. Документ, подписанный в Беловежской пуще, определял, что страны СНГ должны "координировать свою внешнюю политику".

Вероятно, потому, что все республики бывшего СССР присоединились к Содружеству, за исключением стран Балтии. Спустя всего лишь десять лет они присоединились к Европейскому союзу и НАТО.

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Координирующая внешняя политика СНГ - после ухода Бориса Ельцина со своего поста в последний день 1999 года - была предпринята Владимиром Путиным. Первым, кто покинул Сообщество, была Грузия, спустя год после того, как Россия в августе 2008 года вторглась в страну и оторвала от нее Абхазию и Южную Осетию. Украине потребовалось немного больше времени и официально о выходе из СНГ было объявлено на прошлой неделе, спустя более четырех лет после аннексии Крыма и начала продолжающейся по сей день войны на Донбассе. В субботу президент Петр Порошенко отозвал всех представителей Украины из органов Содружества и объявил, что "Украина собирается в Европу".

"Москва стремилась превратить СНГ в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли часы со Спасской башней Кремля", - сказал украинский президент.

Формально парламент в Киеве никогда не ратифицировал устав СНГ, но подписал тысячи документов в рамках Содружества. Порошенко заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из соглашений, которые "даже в малой степени подрывают национальные интересы".

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"В Киеве было принято политическое решение, которое положит конец завершению сотрудничества с промосковской структурой. Это имеет, прежде всего, политическое значение. Самое главное сегодня - это реализация соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое должно заставить нас подать заявку на вступление в Сообщество. Украина проанализирует все контракты, и не исключено, что последует за Грузией, заключив отдельные соглашения со всеми странами СНГ", - сказал в интервью Rzeczpospolita бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Киев должен будет решить, какой из контрактов не соответствует интересам Украины. Он включает обмен визами, миграционное сотрудничество, обмен правовой информацией (в том числе сотрудничество правоохранительных органов и борьба с организованной преступностью), взаимное признание документов, обеспечение содержания, выплату пенсий, гуманитарное сотрудничество.

"Если Украина нарушит эти соглашения, более 3 миллионов украинских рабочих не смогут работать в России. В Киеве они сделают все, чтобы создать только видимость выхода. Так же, как и Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает соглашения, которые ей выгодны", - рассказал Rzeczpospolita профессор Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики.

Украинские экономисты указывают, что наиболее важным является соглашение о свободной торговле. Торговый обмен между Украиной и другими странами постсоветского сообщества в прошлом году составил более 16 миллиардов долларов, большая часть из них пришлась на Россию. Москва по-прежнему остается основным торговым партнером Киева.

"Прекращение действия этого соглашения принесет Украине миллиардные потери. "Заключение новых торговых соглашений, например, с Беларусью или Казахстаном, - это не вопрос одного дня", - говорит Rzeczpospolita Александр Охрименко, известный украинский экономист.

В Москве не исключают, что уход Украины из СНГ будет не только символическим.

"Киев может принять решение предпринять более радикальные шаги, чтобы оказать давление на Европу, - говорит российский политолог Алексей Мучин. - Киев предъявит Брюсселю ультиматум: либо дальнейшая интеграция с ЕС, либо катастрофа", - добавляет он.

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Напомним, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

Позднее в исполкоме СНГ ответили на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ.