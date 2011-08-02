Янукович подписал закон о земельном кадастре

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины №3613-VI «О государственном земельном кадастре». Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства, передает РБК-Украина.

Напомним, Верховная Рада Украины 7 июля приняла во втором чтении и в целом проект закона «О государственном земельном кадастре», которым предусмотрено обновление базовых положений по ведению государственного земельного кадастра, содержащихся в действующем Земельном кодексе, в частности - отмену с 2013 г. выдачи государственных актов на право собственности на земельные участки. Соответствующий проект №8077 от 4 февраля 2011 г., инициированный фракциями ПР, НУ-НС и БЮТБ, поддержали 260 народных депутатов.

Согласно принятому акту, государственный земельный кадастр - это единая государственная геоинформационная система сведений о земле, расположенной в пределах государственной границы Украины, ее целевом предназначении, ограничениях в ее использовании, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценка, о распределении земель между собственниками и пользователями.

Объем информации государственного земельного кадастра о качественных характеристиках земельных угодий в пределах территории административно-территориальной единицы определяется порядком ведения государственного земельного кадастра.