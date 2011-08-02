Франция передала ливийским повстанцам деньги Каддафи

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Франция передала ливийским повстанцам 259 миллионов долларов с замороженных счетов Муаммара Каддафи и его окружения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Agence France-Presse.



В заявлении французского МИДа говорится, что Национальный переходный совет - орган власти ливийской оппозиции - сможет потратить эти средства на гуманитарные нужды. Посол моппозиционного ливийского правительства в Париже Мансур Саиф аль-Наср подтвердил, что размороженные финансы, "принадлежащие ливийскому народу", будут использованы для закупки продовольствия и медикаментов.



Напомним, Франция, как и многие другие западные страны, заморозила активы Каддафи и высокопоставленных ливийских чиновников в связи с волнениями, которые начались в Ливии в феврале 2011 года. В апреле источник, близкий к администрации президента Николя Саркози, сообщил о планах передать эти средства мятежникам, так как в противном случае "Национальный переходный совет может остаться без средств к существованию".

С аналогичным предложением выступили и американские власти. Эксперты, однако, предостерегали, что попытки разморозить счета Каддафи могут натолкнуться на серьезные юридические препятствия.



Получение значительной финансовой поддержки со стороны Франции - не единственный успех ливийских мятежников за последнее время. 1 августа они захватили город Злитан, который находится в 160 км от Триполи. В этот же день замглавы МВД повстанческого правительства Мустафа эль-Сагисли о задержании в Бенгази 63 шпионов Каддафи.

фото: presstv.ir