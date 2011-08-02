Южная Осетия не собирается входить в состав РФ

Южная Осетия не планирует становиться субъектом Российской Федерации, заявил посол республики в Москве Дмитрий Медоев. Таким образом он прокомментировал заявление российского премьера Владимира Путина о том, что осетинский народ сам будет решать вопрос о присоединении к России, сообщает Эхо Москвы.
Медоев не исключает, что Россия и Южная Осетия могли бы в будущем создать союзное государство, что было бы весьма перспективно. Однако, по его словам, Южная Осетия не собирается разменивать свою свободу в угоду каким-то политическим течениям.
"Наш народ сделал выбор в пользу независимости на референдуме, и никаких планов стать субъектом Российской Федерации у нас нет - речь идет исключительно об интеграции, в частности, о вхождений Южной Осетии в союзное государство Россия-Беларусь", - заявил дипломат.
Медоев отметил, что большая часть населения Южной Осетии имеют двойное гражданство, в том числе и российское, однако проводить референдум по вопросу вступления в состав России не планируется.
Ранее президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что "России чужие территории не нужны, и намерений аннексировать территорию нашей республики у Российской Федерации нет".
"Наш народ сделал выбор в пользу независимости на референдуме, и никаких планов стать субъектом Российской Федерации у нас нет - речь идет исключительно об интеграции, в частности, о вхождений Южной Осетии в союзное государство Россия-Беларусь", - заявил дипломат.
Медоев отметил, что большая часть населения Южной Осетии имеют двойное гражданство, в том числе и российское, однако проводить референдум по вопросу вступления в состав России не планируется.
Ранее президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что "России чужие территории не нужны, и намерений аннексировать территорию нашей республики у Российской Федерации нет".
Напомним, в августе 2008 года после войны с Грузией Россия была первой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Вслед за Москвой независимость грузинских республик признали Никарагуа, Венесуэла и островное государство Науру.