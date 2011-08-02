На одного из лидеров "Хезболлы" совершено покушение, погиб телохранитель

Один из руководителей оперативного отдела радикальной шиитской группировки "Хезболла" Мустафа Мугние едва не стал жертвой покушения. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на ливанскую газета The Daily Star.

Издание, ссылаясь в свою очередь на сообщение десятого канала израильского ТВ, отмечает, что Мугние вышел из своего офиса за пять минут до того, как в нем произошел мощный взрыв. Один из телохранителей высокопоставленного члена "Хезболлы" в этот момент находился в помещении и погиб на месте.

Государственное новостное агентство Ливана NNA ранее сообщало, что в районе Руэйс на юге Бейрута, где располагаются многие офисы "Хезболлы", в пятницу 29 июля взорвался газовый баллон, в результате чего один человек получил серьезные ранения. Связаны ли между собой эти происшествия, пока не известно.

Мустафа Мугние пошел по стопам своего отца Имада - одного из руководителей "Хезболлы", занимавшегося боевыми операциями. Мугние-старший погиб в 2008 году при взрыве автомобиля в Дамаске.

Радикальная шиитская группировка обвинила в этом убийстве Израиль, однако Иерусалим никак не комментирует версии о своем участии в этой истории.

"Хезболла" также находится под подозрением в организации политических убийств. Четверых ее членов подозревают в том, что они подготовили и осуществили убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири в 2005 году.

Ливанские шииты свою причастность к этому преступлению отрицают и заявляют, что никогда не выдадут своих людей Специальному трибуналу ООН по Ливану, расследовавшему убийство.