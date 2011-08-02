Куба готовится к реформам

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Кубинская экономическая модель нуждается в переменах. Об этом в понедельник заявили представители руководства страны, выступая на первом в этом году заседании кубинского парламента, передаёт EuroNews.

В итоге в первый же день сессии, депутаты утвердили целый пакет преобразований, предложенных правительством ранее в апреле на VI съезде Компартии Кубы.

“Мы должны очистить наши головы от всей этой старомодной чепухи. Не забывайте, на дворе двадцать первый век, первое его десятилетие уже прошло, так что пора!” – заявил глава Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

Утвержденные преобразования направлены в первую очередь на изменение экономической модели страны и борьбу с кризисом. Планируется либерализация условий ведения малого бизнеса, а также снятие запрета на частные сделки с недвижимостью и автомобилями.

Кроме того, власти обещают пересмотреть миграционное законодательство. Возможно, скоро кубинцам станет гораздо легче выезжать за границу в качестве туристов. то скоро кубинцы получат право выезжать за границу в качестве туристов. Как полагают эксперты, таким образом, руководители страны пытаются сохранить политическую стабильность на фоне сложной экономической ситуации.

Ведь в последнее время на Кубе наблюдается рост гражданской активности и потому коммунистическая партия понимает, что станет объектом критики и недовольства со стороны своего собственного населения.

фото: tvcamaguey.co.cu