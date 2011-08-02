Израиль обсудит с Палестиной возвращение к границам 1967 года

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласился провести с Палестиной переговоры о возвращении к границам 1967 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Associated Press.

Ранее Нетаниягу категорически отрицал возможность подобного компромисса.

Высокопоставленный источник Associated Press отказался напрямую подтвердить, что Нетаниягу готов считать возвращение к границам 1967 года исходным пунктом переговоров. Чиновник, однако признал, что Иерусалим собирается достичь мира в регионе на основе предложений, сделанных в мае президентом США Бараком Обамой .

По данным источника The Daily Telegraph в израильском правительстве, переговоры пройдут при условии, что Палестина признает независимость Израиля и откажется от планов получить признание своей государственности со стороны ООН.

Напомним, 19 мая 2011 года Обама призвал Израиль согласиться на возвращение к границам 1967 года. "США уверены, что в результате переговоров должно быть образовано два государства и установлены постоянные границы Палестины с Израилем, Египтом и Иорданией, а также постоянная граница между Израилем и Палестиной", - заявил американский лидер, выступая с речью по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

В ответ Нетаниягу выступил с заявлением, в котором оценил приверженность Обамы к мирному процессу, но раскритиковал возможное укрепление палестинского государства за счет "единственного государства евреев".

Как известно, в 1967 году в результате Шестидневной войны против Египта, Сирии, Иордании и ряда других арабских стран Израиль получил контроль над Голанскими высотами, Синайским полуостровом, Сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом. Позже Израиль вернул Египту Синай. Голанские высоты в настоящее время находятся под контролем Израиля, но Сирия также считает их своей территорией. Сектор Газа входит в состав Палестинской национальной автономии. Западный берег реки Иордан является спорной территорией между Израилем и Палестиной.