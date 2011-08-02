Дело по ДТП с участием Шкиля закрыли

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МВД закрыло дело, которое было возбуждено против депутата от БЮТ Андрея Шкиля по ДТП с его участием, произошедшим 6 мая в 22:23 на улице Камышинская, 4 в Киеве. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на начальника Главного следственного управления МВД Василия Фаринника.

«Мы закрыли уголовное дело и передали материалы в управление ГАИ в Киеве для привлечения его к административной ответственности», - отметил глава следственного управления МВД.

По его словам, дело закрыто в середине июля согласно Уголовно-процессуальному кодексу в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, сам Шкиль был госпитализирован после ДТП в Киеве в ночь на 7 мая. Тогда автомобиль «Ниссан Кашкай», за рулем которого он находился, двигался со стороны проспекта Науки в направлении улицы Промышленной и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген», двигавшимся навстречу.

Шкиль получил телесные повреждения, которые, согласно выводу судмедэкспертизы, относятся к легким телесным повреждениям, в результате аварии пострадал только сам депутат.