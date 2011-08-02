Брейвик после совершения теракта сам позвонил в полицию

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Обвиняемый в терактах в Норвегии Андерс Брейвик сам позвонил в полицию после того, как совершил расправу на острове Утойя. Об этом сообщает "Взгляд".



Как сообщается, Брейвик представился военным и сказал: "задание выполнено".



Как известно, Брейвик обвиняется в терроризме. Максимальное наказание по этой статье – 21 год. Если же, как предполагается, дело переквалифицируют на статью о преступлении против человечности, наказание может составить 30 лет.



Напомним, 22 июля в Норвегии произошел двойной теракт. Сначала в Осло у правительственного здания прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли восемь человек. Через несколько часов на острове Утойя мужчина в полицейской форме расстрелял участников молодежного лагеря правящей Трудовой партии, там погибли 68 человек.



Полиция, прибывшая на остров спустя полтора часа, арестовала норвежца Андерса Брейвика, который сознался в содеянном. Как выяснилось позже, он был приверженцем праворадикальных взглядов и готовил свои акции в течение нескольких лет.



Свои идеи Брейвик изложил в "манифесте", который был обнародован им за несколько часов до терактов.



В настоящее время Брейвик помещен в одиночную камеру.