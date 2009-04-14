Парламент дал МВФ «откоша»

Несмотря на то, что вчера Президент публично попросил всю фракцию НУНС голосовать за необходимые для МВФ законы, «пропрезидентские» группы «За Украину» и «ЕЦ» сегодня необходимые документы не поддержали. Внести элемент веселья в парламентскую работу решили депутаты от Партии регионов. Как только Владимир Литвин в 12.00 огласил перерыв и удалился на согласительный совет, несколько регионалов вытянули несколько плакатов и развесили их по залу. В поле зрения Владимира Литвина повесили постер – «Такой Литвин нам не нужен». На парламентском президиуме повесили лозунг «Правительство народного разорения - в отставку». Но такой поворот событий вообще не устраивал верных бойцов Владимира Литвина. Не долго думая, Катерина Ващук, одна из самых преданных соратниц Литвина, подбежала к плакату, позорящему Владимира Михайловича, и решительно его разорвала. При этом, повесившие плакат регионалы услышали от Катерины Ващук немало нового в свой адрес. Пока общее внимание было отвлечено к Катерине Ващук, депутат Задырко подбежал к трибуне и уничтожил антиправительственный лозунг. На этом эксцессы дня закончились. Оправившись от МВФского инцидента и плакатных перипетий, депутаты все же смогли плодотворно поработать и принять целый ряд законов. В их числе можно отметить изменения в законодательство, которыми парламент обязал всех въезжающих в Украину оставлять отпечатки пальцев и другие антропометрические данные. Кроме этого, символичным стало преодоления депутатами вето Президента на закон, которым внедряются открытые аукционы на право экспортировать украинскую электроэнергию заграницу.