БЮТ снимет фильм о суде над Тимошенко

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«Батькивщина» планирует снять фильм о судебном процессе над лидером партии, экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, и показать эту ленту депутатам Европейского парламента. Об этом заявил в интервью «Главкому» депутат от фракции БЮТ Остап Семерак.

«Когда я пытаюсь объяснить некоторым европейским политикам, что происходит в суде, никто не может в это поверить… Я являюсь автором идеи и продюсирую фильм, который будет абсолютно лишен политических комментариев и выводов», - отметил Семерак.

По словам депутата, первая часть фильма уже смонтирована, и она представляет собой исключительно видео того, как происходит процесс. Далее будет надиктовано объяснение либо же видео будет сопровождаться субтитрами на английском языке, поясняющими то, что зритель видит в данный момент.

«У меня есть договоренности показать после окончания каникул в Европейском парламенте фильм об украинском правосудии всем желающим депутатам, разошлем его также через дипломатические представительства. Думаю, что для европейского и мирового политикума такой нейтрально-политический фильм будет довольно большим шоком», - подчеркнул депутат.

Напомним, в минувший вторник, 26 июля, во время судебного процесса над Юлией Тимошенко произошло очередное столкновение между народными депутатами и сотрудниками спецподразделения «Грифон». В результате, милиция вытолкала всех депутатов из зала Печерского районного суда. При этом пострадавшими себя считают обе стороны. Однако наиболее всего досталось «бютовцу» Остапу Семераку, который после инцидента попал в «Феофанию» с диагнозом сотрясение мозга.

фото: tymoshenko.ua