В Афганистане три смертника подорвали отель

Три смертника взорвали себя во вторник утром в одной из гостиниц афганской провинции Кундуз. В результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки людей получили ранения, сообщает Reuters.

Один из смертников на заминированном автомобиле протаранил входные двери гостиницы, двое другие проникли внутрь и открыли беспорядочный огонь. Перестрелка боевиков с полицией продолжалась около 2 часов, пока у них не закончились боеприпасы. После чего смертники привели в действие свои взрывные устройства.

Отвественность за нападение взяло на себя движение Талибан. Провинция Кундуз находится на севере Афганистана. За последние несколько месяцев здесь сильно возросло число терактов и других нападений. Погибшие в отеле люди были афганцами, работавшими на немецкую компанию.

Эксперты связывают возрастание терактов с тем, что американская армия покидает Афганистан, и боевики пытаются дестабилизировать положение в стране. Правительство Хамида Карзая пока не может взять под контроль всю территорию страны, и погрязло в коррупции, потому значительная часть населения поддерживает повстанцев.