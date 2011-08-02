Италия отозвала посла из Сирии

Министерство иностранных дел Италии 2 августа объявило об отзыве своего посла Акилле Америо из Дамаска для консультаций. Это пока не разрыв дипломатических отношений но Сирия рискует оказаться в международной изоляции, пишет Lenta.ru.

В специальном сообщении МИДа сказано, что посол возвращается на родину из-за "чудовищных репрессий против гражданского населения" Сирии.

"Италия также предложила всем странам Европейского союза отозвать руководителей своих дипломатических представительств из Дамаска", - добавили в МИДе этой страны.

Ранее посольство в Сирии закрыл Катар. Это случилось после того, как комплекс дипломатических зданий королевства подвергся нападениям со стороны людей, поддерживающих президента Башара Асада . Им не понравилось, как освещает события в Сирии телеканал "Аль-Джазира", базирующийся в Катаре и принадлежащий местной королевской семье.

Теперь Сирия столкнулась с вероятностью оказаться изолированной в дипломатическом плане. ООН уже осудило поведение властей во время восстания в городе Хама. Дамаск же заявил, что подавлял антиправительственное восстание и имел право на использование армии против повстанцев. Аналитики считают, что сейчас Сирия оказалась перед выбором подавить демократическую революцию в начале и оказаться в изоляции, или позволить ей перерасти в восстание. Правительство Башара Асада решило не считаться с международными последствиями.