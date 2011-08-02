Табачник не намерен продлевать вступительную кампанию

{1-}

Продления срока вступительной кампании в Украине не будет. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр образования, культуры, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, передает РБК-Украина.

«Руководители некоторых вузов до сих пор штурмуют министерство, меня лично, чтобы был продлен срок поступления, однако этого не будет. Сроки останутся такими, какими их установили», - сообщил министр.

Также Табачник отметил, что в этом году 203 тыс. выпускников прошли внешнее независимое оценивание (ВНО). «Всего подали документы более 290 тыс. выпускников. Это говорит о том, что изъявили желание поступить 87 тыс. выпускников прошлых лет», - отметил министр.

Напомним, вступительная кампания в этом году проводилась с 1 до 31 июля. Списки рекомендованных к зачислению все вузы должны обнародовать до 5 августа.