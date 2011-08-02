ВАСУ не признал Шухевича Героем Украины

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Коллегия судей Высшего административного суда Украины не удовлетворила кассационные жалобы президента Украины (2005-2010 гг.) Виктора Ющенко и сына главнокомандующего УПА Романа Шухевича Юрия Шухевича на решение Донецкого апелляционного административного суда о признании незаконным указа о присвоении Роману Шухевичу звания Героя Украины.

Такое решение было принято во вторник.

Напомним, в октябре 2007 года президент Украины Виктор Ющенко издал указ о праздновании 65-й годовщины со дня создания Украинской повстанческой армии и присвоил Роману Шухевичу звание Героя Украины (посмертно).

2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Шухевича звания Героя Украины, поскольку он не являлся гражданином независимой Украины.

Напомним, другая судебная коллегия в данное время рассматривает дело о признании недействительным указа Ющенко о присвоении звания Герой Украины Степану Бандере.