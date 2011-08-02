"Пропавший" депутат Ландик нашелся в другом российском СИЗО

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Депутата Луганского горсовета Романа Ландика перевели в СИЗО Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Игорь Желябин.
Как сообщалось, ранее в СМИ появилась информация, что депутат Луганского горсовета Роман Ландик больше не содержится в Краснодарском СИЗО.
Позднее Луганская облпрокуратура опровергла информацию о том, что Ландик исчез из Краснодарского СИЗО.
Как известно, 7 июля прокуратура Луганской области возбудила в отношении Ландика уголовное дело за жестокое избиение девушки в луганском ресторане "Баккара".
9 июля Лaндик был объявлен в розыск, а 10 июля - задержан в Краснодаре Российской Федерации.
19 июля, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой выдать депутата Луганского городского совета Романа Ландика.
Ранее СМИ сообщали, что Роман Ландик может попросить у российских властей предоставить ему политическое убежище.