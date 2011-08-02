Сын Каддафи пообещал войну до последнего

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Ливийский лидер Муамар Каддафи и его окружение обещают стоять до конца. Об этом заявил в очередной раз и сын Каддафи Сейф аль-Ислам, которого прочат в преемники отцу, сообщает CNN.

Убийство одного из лидеров повстанцев генерала Юнеса стало чувствительным ударом по оппозиции.

Начало мусульманского праздника Рамадан пришлось на нелёгкий период для ливийских повстанцев. Обстоятельства гибели генерала Юнеса остаются невыясненными, и его семья требует правосудия. Это может внести раскол в ряды оппозиции и усилить позиции каддафистов.

В понедельник после тяжёлых боёв повстанцам удалось взять город Злитан к западу от Мисураты, в 160 километрах от столицы Триполи. Однако для полного контроля над городом им ещё надо найти общий язык со старейшинами местного племени Фаватер.

Продолжаются бои и в регионе Западные Горы, где повстанцы пытаются выбить правительственные войска из северных предгорий.л

Лондон не собирается ограничивать себя временными рамками в ведении ливийской военной кампании – заявил министр обороны Великобритании Лиам Фокс в ответ на высказанные предположения о том, что войска НАТО начинают увязать в Ливии.

фото: allvoices.com