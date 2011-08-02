Суд отказался вернуть Бандере звание Героя

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Высший административный суд Украины оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины».

Как передает УНИАН, соответствующее решение огласила судья-докладчик по делу Екатерина Леонтович.

Таким образом, Высший административный суд оставил без удовлетворения соответствующие кассационные жалобы Романа Орехова, Ивана Макара, Юрия Шеляженко, бывшего президента Украины Виктора Ющенко, Игоря Назарука, Александра Беседкова, Василия Сухова, Владимира Кружко, Игоря Воскобойникова.

Напомним, ранее сегодня коллегия судей Высшего административного суда Украины не удовлетворила кассационные жалобы президента Украины Виктора Ющенко и сына главнокомандующего УПА Романа Шухевича Юрия Шухевича на решение Донецкого апелляционного административного суда о признании незаконным указа о присвоении Роману Шухевичу звания Героя Украины.