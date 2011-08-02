Луганский суд подтвердил статус русского языка в области

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Луганский окружной административный суд признал правомерным официальное использование русского языка на территории Луганщины.

Во вторник, 2 августа, суд повторно отказался удовлетворить иск председателя областной организации Украинской народной партии Валентина Ткалича к Луганскому областному совету, сообщает Радио Свобода.

Поводом для иска стало решение Луганского облсовета от 27 мая 2011 года «О реализации конституционных прав граждан на свободное использование русского языка и других нацменьшинств», в котором облсовет рекомендовал руководителям всех учреждений использовать русский язык вместе с государственным.

Требования Валентина Ткалича признать решение облсовета недействительным Луганский окружной административный суд назвал «необоснованными и такими, которые удовлетворению не подлежат».

Первый подобный иск Ткалича Луганский окружной административный отверг 17 июня. Напомним, что в 2006 году Луганский облсовет уже делал попытку утвердить русский язык как «региональный», но та его попытка была обжалована в суде.

Теперь депутаты приняли решение с другой юридической формулировкой.