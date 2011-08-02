Сирийские войска усилили обстрел Хамы

С начала священного для мусульман месяца Рамадан танки сил безопасности Сирии подвергли новому обстрелу город Хама, передаёт BBC.

По словам правозащитников, за последние два дня в Сирии были убиты около 140 человек, в основном в Хаме. Глава центра защиты прав человека в Сирии Рами Абдель Рахман заявил, что в понедельник в городе Хама были убиты 24 человека.

С июня город почти полностью находился под контролем противников президента Башара Асада. Поступают сообщения о столкновениях в Дамаске. В понедельник вечером Совет Безопасности ООН обсудил положение в Сирии.

Как передает из соседнего Ливана корреспондент Би-би-си Джим Мюир, в понедельник на улицы Хамы вернулись танки и войска. Войска открыли огонь, когда люди заканчивали вечерние молитвы в первый день Рамадана, рассказывают очевидцы.