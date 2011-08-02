США введут санкции против Сирии

Представитель Государственного департамента США Марк Тонер в понедельник заявил, что США рассматривают вопрос о введении дальнейших санкций в отношении Сирии, сообщает Синьхуа.

Как он сообщил на очередной пресс-конференции, несмотря на неоднократное ужесточение санкций против Сирии, США рассматривают вопрос о введении новых санкций против этой страны, в том числе в нефтяной и газовой отраслях. По его словам, США надеются на то, что предстоящие закрытые консультации ООН по ситуации в Сирии смогут дать "сильный и единогласный сигнал" правительству Сирии .

В последнее время США придерживается все более жесткой позиции в отношении Сирии. 12 июля президент США Барак Обама открыто осудил президента Сирии Башара Асада за то, что он "вновь и вновь упускает шансы представления реальной программы реформ". Накануне государственный секретарь Хиллари Клинтон отметила, что Б. Асад уже утратил легитимность своей власти, и он не является незаменимым. 31 июля Б. Обама еще раз заявил, что США продолжат усивать давление на Сирию с целью отстранения Б. Асада и его правительства.

Как сообщили в понедельник СМИ Сирии, 31 июля правительственные войска и силы безопасности страны развернули военную операцию в городах Хама и Дайр-эз-Заур. В результате перестрелок с боевиками погибли, по меньшей мере, 140 человек