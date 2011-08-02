Путин назвал американцев паразитами

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Владимир Путин обвинил США в паразитировании на мировой экономике. С таким заявлением российский премьер выступил перед участниками форума “Селигер-2011”, сообщает EuroNews.

Путин напомнил прокремлевской молодежи, что Россия является одним из крупнейших держателей американских облигаций, однако раскритиковал политиков в Вашингтоне за безответственный подход к решению проблемы госдолга

Председатель правительства РФ считает, что Америка живет в долг и это для одной из ведущих экономик мира – очень плохо. Это значит, что американцы живут не по средствам и перекладывают часть нагрузки своих проблем, груза своих проблем на всю мировую экономику. В известной степени, по его мнению, паразитируют на мировой экономике и на своем монопольном долларовом положении.

Вслед за российским премьером другие политики и экономисты, в частности генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Энджел Гурия, предрекают США новые долговые проблемы:

Вопрос обслуживания долга Соединенных Штатов по-прежнему остается нерешенным. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы обязательно вновь столкнемся с этой проблемой. Необходимы решения, расчитанные на перспективу. Суммы долга, с которыми придется иметь дело в следующий раз, окажутся еще более масштабными, а ситуация еще более трудноразрешимой.

В то же время международные рейтинговые агентства заявляют, что при четкой программе дальнейших действий США имеют шансы сохранить свой нынешний кредитный рейтинг