Сенат поддержал увеличение госдолга США

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Обе палаты Конгресса полностью одобрили компромиссный законопроект по повышению государственного долга США и снижению расходов правительства на будущие 10 лет, сообщает Reuters.

Днём 2 августа 2011 года, примерно в 8 вечера по Киеву, в Вашингтоне состоялось голосование в верхней палате парламента – Сенате. За проголосовало 74 сенатора, протии выступило 26.

Вчера этот закон прошел голосование в Палате Представителей и также нашёл поддержку большинства политиков. По нормам компромиссного закона затраты правительства должны быть снижены на 2,4 трлн. за 10 лет. А потолок государственного долга увеличили более чем на 2 трлн.

Закон стал плодом долгих переговоров между республиканской и демократической партиями. При этом переговоры несколько раз срывались за неделю до крайнего срока. Ведь США должны были принять этот закон до 2 августа или объявить технический дефолт.

Теперь закон должен подписать президент Обама. Но эксперты считают, что он не будет тянуть, так как был один из инициаторов этого закона.