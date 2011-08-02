Украинцы на шведском судне отбились от пиратов

Шведское грузовое судно Готланд Софиа с одним украинцем на борту отбило нападение пиратов близ берегов Бенина в западной Африке, пишет Korrespondent.

Об этом сегодня, 2 августа, на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров. По его словам, 31 июля этого года судно стало объектом нападения пиратов.

"Члены экипажа успели скрыться в специально отведенном помещении на борту этого судна и продолжили управление им. Фактически, нападение пиратов таким образом было отбито. То есть для пиратов не было смысла захватывать это судно", - сказал он.

По его словам, никто из команды судна не пострадал.

В связи с этим инцидентом правительство Швеции планирует пересмотреть вопрос по поводу возможности нахождения на борту грузовых кораблей, вооруженных охранников.