Миротворцы в Косово запросили подмоги

Международный контингент в Косово (KFOR) под руководством НАТО нуждается в подкреплении. Об этом во вторник, 2 августа, со ссылкой на заявление представителя KFOR Ханса Дитера Вихтера (Hans Dieter Wichter) сообщает Lenta.ru

По данным агентства, Вихтер подчеркнул, что необходимость в дополнительных войсках не связана с поджогами КПП на севере непризнанной республики. Также представитель KFOR отметил, что в целом военнослужащих контингенту хватает, а подкрепление нужно лишь в качестве резерва. По словам Вихтера, которые приводит Reuters, точное количество военнослужащих, в которых нуждается международный контингент, назвать сложно, но речь идет не более чем об одном батальоне.

Нападения на КПП Яринье и Брняк на севере Косово были совершены вечером 27 июля группами неизвестных в масках. Поджог КПП стал ответом на захват обоих контрольно-пропускных пунктов косовским спецназом. Ранее КПП находились под контролем полиции, состоящей из косовских сербов.