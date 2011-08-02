Задержан ещё один британский журналист

Скотланд-ярд сегодня задержал в Лондоне еще одного подозреваемого в рамках расследования дела о незаконном прослушивании телефонов и подкупе полиции журналистами британского таблоида News of the World, сообщает Korrespondent.

Мужчина был арестован по явке в полицию, сейчас его допрашивают по всем направлениям расследования. Имя задержанного полиция не назвала, однако, по данным телерадиокорпорации, это 71-летний бывший выпускающий редактор News of the World Стюарт Каттнер.

Издательский дом News International не смог подтвердить личность задержанного, заявив, что Скотланд-ярд сообщает им имя, только если речь идет о действующем сотруднике какой-либо из газет издательства.

Таблоид News of the World оказался в центре скандала, когда выяснилось, что его журналисты прослушивали телефоны не только знаменитостей, но и простых британцев - жертв преступлений и терактов. В результате в середине июля газета была закрыта.