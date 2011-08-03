В Каире начнется суд над Мубараком

В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака, сообщает Радио свобода.

Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Тогда в результате массовых акций протеста Мубарак был вынужден уйти в отставку.

Предполагается, что Мубарака доставят вертолетом в Каир из курортного города Шарм-аш-Шейх, где 83-летний экс-президент находится на лечении.

Помимо Мубарака, в гибели демонстрантов обвиняются экс-министр внутренних дел Египта Хабиб эль-Адли и шесть бывших высокопоставленных офицеров полиции. В случае признания виновными им грозит смертный приговор.

Процесс пройдет в здании полицейской академии, которая при Мубараке носила его имя.