Сын Шухевича пойдет в Европейский суд

{1-}

Сын Романа Шухевича Юрий Шухевич обжалует решение Высшего административного суда относительно лишения его отца звания Героя Украины в Европейском суде. Об этом сын Шухевича заявил в комментарии Газете по-украински.

«Это решение Высшего административного суда я бы назвал позорным. Честно говоря, я надеялся, что решение Окружного админсуда отменят», - сказал он.

«Я успокоюсь и пойду в Европейский суд», - заявил Юрий Шухевич.

Напомним, коллегия судей Высшего административного суда Украины не вернула главнокомандующему УПА Шухевичу звание Героя Украины, присвоенное ему в 2007 году.

Президент Виктор Ющенко в октябре 2007 года издал указ о праздновании 65-й годовщины со дня создания Украинской повстанческой армии и присвоил Шухевичу звание Героя Украины (посмертно). 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания, поскольку он не являлся гражданином независимой Украины.

фото: censor.net.ua