СМИ: В МВД Израиля негласно подтвердили, что Черновецкий гражданин страны

{1-}

Источник в Министерстве внутренних дел Израиля подтвердил, что Леонид Черновецкий значится в госреестре граждан Израиля. Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

Ее источник в МВД Израиля подтвердил, что в государственном учетном реестре действительно значится гражданин Черновецкий Леонид Михайлович 1951 года рождения, репатриировавшийся в Израиль в 1994 году, проживает в Тель-Авив–Яффо.

Ранее информация об израильском гражданстве городского главы Киева Леонида Черновецкого была обнародована на русскоязычном израильском портале IzRus.

Главный редактор сайта Михаил Фальков рассказал, что информацию об израильском гражданстве Черновецкого его издание получило из базы данных МВД Израиля.

«Мы располагаем распечаткой из базы данных МВД относительно господина Черновецкого, но сами не стали выставлять ее на сайт», - заявил он.

«Дело в том, что до публикации материал был передан на экспертизу нашему юристу, и он четко обозначил – что можно оглашать, а что нет. По этой причине мы также не стали публиковать номера удостоверений личности Черновецкого и его супруги, точный адрес прописки, даты последнего въезда в страну и другие сведения», - объяснил Фальков.