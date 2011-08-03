Бывший начальник Ильичевского порта объявлен в розыск

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Начальник Ильичевского морского торгового порта Константин Лавриненко объявлен в международный розыск, сообщил в интервью Коммерсантъ-Украина министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Он не только уволен, но и объявлен Генеральной прокуратурой и МВД в международный розыск. В последние две недели своей работы этот человек сделал предоплату непонятно за что в размере $10 млн в адрес непонятной компании», - заявил Колесников.

При этом министр уверен, что деньги удастся вернуть, а Лавриненко ответит по закону. «Но даже не это главное, а то, что один из так называемых инвесторов купил в Ильичевске маленький рыбный порт и попытался перевести активы крупнейшего государственного Ильичевского морского торгового порта на свой маленький рыбный порт», - добавил Колесников.

По его словам, бывший начальник Ильичевского морпорта ранее как раз являлся начальником этого рыбного порта. «Если вы купили рыбный порт, пожалуйста, ловите рыбу, делайте кильку в томате. А захватить актив большого порта вам никто не даст. Вот и вся суть конфликта», - заявил он.

Колесников также ответил на вопрос, были ли у министерства вопросы к деятельности задержанного прокуратурой начальника Одесского морского торгового порта Николая Павлюка.

«Контрольно-ревизионный отдел Мининфраструктуры действительно нашел нарушения в работе порта. В ходе расследования удалось выяснить, что Одесский МТП сдал в аренду принадлежащий порту отель, который в свое время был построен под известную сеть Kempinski», - заявил Колесников.

Он сообщил, что ранее Минтранссвязи выдало разрешение на аренду гостиницы сроком на 5 лет. «Позже это разрешение было подменено новым, согласно которому позволялось сдать отель в аренду на довольно неоднозначных условиях - на 49 лет с внесением годовой арендной платы в размере 1,5 млн грн», - отметил министр.

«Но самое странное, что порт, уже сдав отель в аренду, в 2009 году за свой счет провел в нем ремонт лифтов, потратив на это 180 тысяч грн. Вот, собственно, суть претензий к начальнику МТП как со стороны прокуратуры, так и с нашей стороны», - добавил он.