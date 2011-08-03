У Шкиля за ДТП могут отобрать права

{1-}

Нардепа-бютовца Андрея Шкиля могут лишить прав на два года, либо обязать заплатить штраф. Об этом пишет газета "Сегодня" со ссылкой на свои источники.



По информации источников издания в МВД, Шкилю инкриминируют нарушение по статьям 124 (нарушение, которое повлекло повреждение транспортных средств) и 130 Админкодекса (управление транспортными средствами в состоянии опьянения). За это предусмотрен штраф до 3,4 тысяч гривен, либо лишение прав на два года, или же арест до 10 суток.



Как известно, МВД закрыло уголовное дело по факту ДТП с участием депутата.



Как сообщил начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник, материалы о происшествии переданы в ГАИ Киева.



"Состава уголовного преступления там нет, есть административное нарушение", — прокомментировал Фаринник.



Ранее директор управления по связям со СМИ МВД Виктория Кушнир сообщала, что "в организме Шкиля был обнаружен алкоголь, но точку в деле поставит суд". Сам депутат уверяет, что его дискредитируют.