В Италии запретят паранджу

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Профильный комитете итальянского парламента одобрил проект за кона о запрете ношения паранджи в общественных местах. Теперь документ должен пройти рассмотрение на сессии парламента, сообщает ВВС.

Если соответствующий закон, получивший поддержку правоцентристской коалиции, будет принят, в Италии будет запрещено ношение чадры, паранджи, а также любых других головных уборов, закрывающих лицо.

Законопроект поступит на обсуждение парламентариев сразу же по окончании летних каникул. Франция и Бельгия уже приняли законы, запрещающие публичное ношение паранджи. Это привело к обострению отношений между мусульманами и коренными жителями Европы. Пока громких процессов против последователей ислама не было, но ситуация постепенно накаляется. А количество мусульман в Италии в последние несколько месяцев увеличилось, из-за войны в Ливии и незаконной миграции.

Как сообщает итальянское агентство Анса, в случае принятия законопроекта женщин, нарушивших запрет на ношение паранджи, будут приговаривать к штрафу на сумму 150-300 евро и общественным работам.

Тем, кто заставляет женщину закрывать лицо на публике, грозит штраф в размере 30 тысяч евро и лишение свободы на срок до 12 месяцев.

фото: baursak.info