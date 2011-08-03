Польша призвала Лукашенко мирно отдать власть

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал президента Беларуси Александра Лукашенко к переговорам о мирной передаче власти.

«Мы считаем, что условия и преимущества «Восточного партнерства» будут способствовать белорусскому народу. Причина белорусских экономических трудностей и политической изоляции – в системе «Луканомики» в экономике и политической сфере. Поэтому я считаю, что тема для дискуссии с господином Лукашенко – это переход Беларуси к демократии и его уход из власти», - заявил Сикорский в интервью британской Financial Times, сообщает Газета.Ru.

По мнению главы МИД Польши, Лукашенко «было бы лучше учиться не у Мубарака или Каддафи, а брать пример с польского генерала Ярузельского в 1989 году» (последний коммунистический лидер Польши Войцех Ярузельский ушел с поста, заключив с оппозицией соглашение о проведении демократических выборов).

Евросоюз поступил правильно, не исключив Беларусь из программы «Восточное партнерство», несмотря на послевыборные репрессии со стороны режима против оппозиции, считает Сикорский. Теперь, полагает польский министр, глава Беларуси не должен держаться за свою должность, как это делали некоторые авторитарные руководители в северной Африке.

фото: baltic-review.com