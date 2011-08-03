Богатырева "украла" речь у основателя Apple Стива Джобса

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Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Раису Богатыреву уличили в "краже" речи основателя Apple Стива Джобса . Об этом сообщает Новый регион.



Речь Богатіревой 28 июня на вручении дипломов студентам Киево-Могилянской академии оказалась очень похожей на одно из выступлений главы корпорации Apple Стива Джобса, который выступил с практически идентичной речью перед выпускниками Стэнфордского университета в 2005 году. Кое-где секретарь Совбеза даже не удосужилась изменить порядок слов.



"Простите за драматизм, но это правда. Время человека очень ограничено. И поэтому вывод из своего опыта предлагаю следующий - не живите чужой жизнью, не теряйте времени. Не попадайтесь в капкан догмы, которая советует жить чужими мыслями. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос", - заявила Богатырева.



Как оказалось, спичрайтеры практически на 100% скопировали слова Джобса.



"Простите за такой драматизм, но это правда. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, чтобы прожить чью-то чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушку догмы, которая учит жить по мыслям других людей. Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос", - говорилось в выступлении главы Apple в 2005 году.



Чиновница использовала даже фрагмент выступления Джобса о смерти. Он рассказывал студентам о том, как у него обнаружили рак.



"Смерть тогда подошла ко мне близко. И, надеюсь, что это было ближе всего на следующие несколько десятков лет. Пережив это, я теперь могу сказать следующее с большей уверенностью, чем тогда, когда смерть была полезной, но чисто абстрактной концепцией - никто не хочет умирать, - заметил тогда Джобс.



"Смерть подступила ко мне очень близко. Ближе, чем сейчас в своем возрасте я нахожусь для нее. Пережив эту минуту, могу вам сказать - никто не хочет умирать", - заявила Богатырева.



В то же время пресс-служба СНБО Украины уже заявила, что совпадения "местами притянуты за уши". В пресс-службе отмечают, что Богатырева читает множество выступлений, материалов и запоминает большие объемы информации.



"И это выступление она видела. Свои выступления она сама готовит, корректирует. Возможно, когда она готовилась к выступлению перед студентами, в голове всплыло то, что понравилось прежде", - отметили в пресс-службе.