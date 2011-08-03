МВД проверяет информацию об израильском гражданстве Черновецкого

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Министерство внутренних дел Украины проверяет информацию о возможном двойном гражданстве мэра Киева Леонида Черновецкого . Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Попков.



"Не готов (сейчас) ответить (о наличии двойного гражданства Черновецкого). Осуществляется проверка", - цитируют Попкова "Украинские новости".



Отметим, что Попков на время нахождения министра внутренних дел Анатолия Могилева в отпуске исполняет его обязанности.



Как сообщалось, фракция БЮТ-Батьківщина в Киевском городском совете заявляла о намерении обратиться в Министерство иностранных дел и прокуратуру Киева с просьбой проверить информацию о возможном двойном гражданстве Черновецкого.



2 августа израильское интернет-издание IzRus сообщило, что мэр Киева Леонид Черновецкий вместе со своей женой 17 лет назад получили гражданство этой страны .