Ландика до суда не будут лишать депутатского мандата

{1-}

Вопрос о лишении мандата депутата Луганского городского совета Романа Ландика , против которого возбуждено уголовное дело, не будет подниматься до решения суда. Об этом заявил заместитель начальника управления внутренней политики и информации Луганского горсовета Александр Савенко, сообщает "Тиждень".

"Пока нет решения суда, давать комментарии по этому поводу было бы заблаговременно. Потому что процедура лишения его депутатского мандата без решения суда есть, но она достаточно сложная. Мы приняли те меры, которые могли быть на нашем уровне, т.е. он освобожден от должности руководителя постоянной комиссии, исключен из Партии регионов", - отметил Савенко.

На уточняющий вопрос, поднимался ли вопрос о лишении Ландика депутатского мандата, Савченко ответил: "На каком основании. Без решения суда".

Напомним, Ландик в данный момент пребывает в российском СИЗО.

Как известно, Лaндик во время отдыха в ресторане избил 20-летнюю девушку. Пострадавшая находилась на лечении в неврологическом отделении одной из луганских больниц. У нее было сотрясение мозга и телесные повреждения.

7 июля прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении Лaндика по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.